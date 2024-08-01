Впервые FPV-дрон уничтожил 12-тонный российский вертолет Ми-8

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ВСУ вчера впервые удалось сбить российский 12-тонный российский вертолет Ми-8 в воздухе с помощью дрона, пишет Forbes.

Это предшествовали не менее 10 месяцев попыток.

По предварительным данным, однокилограммовый беспилотник поразил вертолет на восточной окраине Донецка, что примерно в 16 км от линии фронта.

Чтобы пролететь такое расстояние, FPV-дрону может понадобиться помощь второго БПЛА, следующего позади и транслирующего сигнал.

«Это сложная операция, требующая тщательной координации. Учитывая, сколько FPV-дронов украинцы запускают ежемесячно, угроза российским вертолетам может возрасти — и значительно», – пишет издание.