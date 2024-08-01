Российский оппозиционер пережил покушение с использованием дрона-камикадзе

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Российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил о покушении, когда в его дом попал дрон-камикадзе. В Twitter он написал: «Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже».

По данным OBOZ.UA, Пономарев получил многочисленные осколочные ранения от удара российского дрона-камикадзе «Герань-2». Ранее, 31 июля, на его участок прилетали три дрона, но дом не был целью. Ночная атака показала, что Пономарев был под прицелом.

Издание опубликовало фотографии Пономарева со следами крови и снимки из пресс-релиза полиции. Пономарев находится в безопасности под защитой. Полиция Киева и Киевской области ведет расследование.