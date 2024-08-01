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В Тегеране заявили, что атака на Ханию стала унижением и пощечиной для статуса Ирана

В Тегеране заявили, что атака на Ханию стала унижением и пощечиной для статуса Ирана

Атака Израиля на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Ханию стала пощечиной для статуса Ирана. Об этом заявил иранский политик, лидер кампании президента страны Масуда Пезешкиана Али Акбар Бехманеш, его цитирует The New York Times (NYT).

«Эта атака стала огромной пощечиной статусу Ирана в регионе», — заявил политик.

Бехманеш добавил, что атака на Ханию, которая произошла во время его пребывания в Иране, «унизила страну» и подорвала весь ее аппарат безопасности. Кроме того, по мнению политика, произошедшее показало, что у Тегерана «есть серьезные дыры в разведке».

Издание также приводит слова анонимного высокопоставленного американского чиновника, заявившего, что своей атакой Израиль не только отомстил за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, но и показал иранским лидерам, что они также находятся в зоне досягаемости израильских войск.

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