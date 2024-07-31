Куртулмуш: Израиль должен быть остановлен

136 Просмотров

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш в связи с убийством председателя политбюро ХАМАС Исмаила Ханийе в Иране заявил: «Как турецкая нация, 85 миллионов человек, все вместе, мы еще раз со всей ясностью заявляем, что осуждаем израильское правительство, это варварское нападение, этот террористический акт».

Куртулмуш заявил, что глубоко сожалеет в связи со смертью одного из важных лидеров палестинского дела Исмаила Ханийе, в результате подлого нападения сионистского режима в Тегеране.

«Мы осуждаем этот жестокий государственный терроризм», – сказал политик, добавив, что это новое преступление, совершенное израильским правительством, которое не соблюдает никаких норм международного права и несет ответственность за массовые убийства в Газе на протяжении почти десяти месяцев.

«Весь исламский мир, все человечество возмущены. Невозможно смириться с таким бесчеловечным нападением. Со всей нашей силой, как турецкая нация, 85 миллионов нас вместе взятых, мы еще раз со всей ясностью заявляем, что осуждаем израильское правительство, это варварское нападение, этот террористический акт из-за политического убийства, с которым мы столкнулись прошлой ночью. Мы в лице нашего брата Исмаила Ханийе с уважением и милосердием чтим память всех палестинских шехидов. Мы с уважением приветствуем наших героических братьев и сестер из Газы, которые, несмотря на жестокие нападения уже десять месяцев продолжают борьбу в секторе Газа», – отметил Куртулмуш (цитата по «Анадолу»).

Заявив, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство не признают никаких международных правил, Куртулмуш добавил: «Израиль уже дал понять, что не будет уважать суверенитет какой-либо страны, нанося удары по чужим территориям, будь то в Ливане, Иране, Сирии или где-либо еще. К сожалению, несмотря на то, что в Международном суде и Организации Объединенных Наций принято множество решений против преступлений против человечности, умышленно совершаемых в течение десяти месяцев, эти решения не реализованы. Главная причина этого – некоторые страны, которые поддерживают агрессию Израиля».

Нуман Куртулмуш напомнил, что лживое выступление Нетаньяху в Конгрессе США неоднократно сопровождалось бурными аплодисментами, это было сигналом: «Вы можете совершать любые преступления на Ближнем Востоке, мы всей своей мощью стоим за тобой. Этот образ крайне уродлив во имя демократии, прав человека и международных ценностей, и что он придает Израилю большую смелость для продолжения агрессии на Ближнем Востоке».

Отвечая на вопрос журналиста, Куртулмуш сказал следующее:

«Мы уже много лет выступаем за объединение всех палестинских групп и их совместную борьбу против сионистской оккупации. Кроме того, в день, когда Нетаньяху должен был выступать в Конгрессе США 24 июля, мы хотели, чтобы господин Махмуд Аббас выступил на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции и встретился с Исмаилом Ханийе. Однако этого не произошло из-за графика господина Аббаса. В ближайшие дни мы пригласим г-на Аббаса на Генеральную ассамблею Великого национального собрания Турции, и он расскажет о палестинском деле в присутствии депутатов Великого национального собрания Турции. Мы также пригласим на эту встречу членов международного сообщества гостей из Газы и Палестины. Мы сделаем все возможное, чтобы это мероприятие приобрело еще большую силу и значимость перед лицом этой тяжелой картины, с которой столкнулись прошлой ночью».

Акцентируя внимание на том, что тактика империализма в регионе – «разделяй и властвуй», Куртулмуш отметил, что сегодня наблюдается чрезвычайно печальная картина, которая разжигает аппетит Израиля.

Спикер ВНСТ далее отметил: «Страны региона должны обеспечить единство, солидарность и сплоченность, чтобы сильнее поддержать дело палестинцев ради спасения региона, ради мира, оставив в стороне политические разногласия и остановить Израиль. Если мы обеспечим такую ситуацию, Израилю придется десять раз подумать, прежде чем сделать следующий шаг. Но сейчас он проводить любые операции, где захочет, так как считает, что нет сильной власти, которая могла бы противостоять ему в политических процессах».

Подчеркнув, что необходимо мобилизовать усилия ООН и международного сообщества и как можно скорее остановить Нетаньяху и его правительство, Куртулмуш резюмировал: «Чтобы предотвратить катастрофу, в результате которой ситуация достигнет чрезвычайно опасной точки и приведет сначала к региональной, а затем, как мы опасаемся, и к глобальной войне. Израиль должен быть остановлен международной системой в рамках международного права».