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Несгораемые бонусы в тарифах Full от Nar

Несгораемые бонусы в тарифах Full от Nar

Выгодный оператор мобильной связи Nar предлагает каждому клиенту пакеты Full. Абоненты Nar могут выбрать пакеты Full и получать бонусы на разговоры и интернет. В каждом пакете Full остатки бонусов не сгорают в конце месяца и переносятся на следующий месяц. Более того, каждый пользователь Full может применить услугу “Обмен” от Nar. Услуга “Обмен” позволяет пользователю при необходимости обменять разговорные бонусы на интернетные и наоборот.

В пакетах более высокой категории Full (Full 29, Full 39 и Full 49) пользователям предоставляются не только дополнительные бонусы, но и минуты роуминга и интернет в роуминге. В пакете “Full 6” помимо интернет-бонуса предоставляется 1 ГБ интернета для приложений WhatsApp и Messenger. Получить информацию обо всех пакетах Full и способах перехода на тариф можно на сайте nar.az.
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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