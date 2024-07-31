Хания ликвидирован. Что дальше?

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Продолжается планомерное «выбивание» руководства проиранских группировок. Накануне вечером в результате авиаудара по южной окраине Бейрута был убит Фуад Шукр, которого считают «человеком номер два» в «Хезболлах». Уже через несколько часов стало известно о ликвидации Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС. Причём произошло это в Тегеране. В столицу Ирана Хания прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента ИРИ Масуда Пезешкиана. А через несколько часов по резиденции главы политбюро ХАМАС в Тегеране был нанесён ракетный удар… Исмаил Хания погиб. Это уже подтверждено официально. В Израиле ограничились комментариями в стиле «без него мир стал чище».

Существует версия, что в ликвидации Хании были заинтересованы и многие в Тегеране. В своей инаугурационной речи Масуд Пезешкиан выразил готовность к переговорам с Западом, а одно из основных требований к Ирану — это прекратить поддержку своих «прокси» на Ближнем Востоке, прежде всего ХАМАС и «Хезболлах». В «исчезновении» Хании могло быть заинтересовано и руководство палестинской ФАТХ, которое не прочь вернуть под свой контроль сектор Газа.

В Турции заявили, что команда Нетаньяху не заинтересована в мире. Ликвидацию Хании осудил Китай, где совсем недавно провели межпалестинские переговоры и презентовали свою мирную миссию на Ближнем Востоке, о чем уже рассказывал Minval. Впрочем, опытные наблюдатели предупреждают: Израиль использовал тактику «точечных ликвидаций», в том числе на территории «третьих стран», ещё со времён операции «Гедеон» — ответа на убийство 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Эта тактика приводила к очень громким международным скандалам, но в Израиле и не думали останавливаться.

Пока что официально ответственность за ликвидацию Исмаила Хании Израиль на себя не взял. Но альтернативных версий в информационном пространстве просто нет. И на сей раз эксперты уверены: ликвидация главы политбюро ХАМАС именно в Тегеране меняет очень многое в ближневосточном раскладе. В Иране — шок и растерянность. Здесь созвано экстренное заседание Совбеза. Новый президент Ирана Пезешкиан уже пообещал, что Израиль ответит «за свой трусливый поступок».

Но по имиджу Ирана уже нанесён тяжёлый удар. ПВО ИРИ, которая может «доблестно» сбить гражданский самолёт в аэропорту Тегерана, как оказалось, по-настоящему прикрыть небо над столицей или хотя бы резиденциями особо важных персон не в состоянии. Притом что здесь, по определению, должны работать и «общая» система нейтрализации угроз из воздуха, и «точечная» защита. Израильская разведка располагает данными, где именно в Тегеране остановился Хания со свитой: удар был точечным и очень точным. Наконец, Израиль уверенно продемонстрировал, что может «достать» интересующих его персон даже на территории далеко не дружественного Ирана. А это уже должно заставить задуматься многих иранских «прокси»: а не слишком ли это опасное дело? И сможет ли, в случае чего, Иран нас защитить?

Наконец, в Тегеране не могут не понимать: в зоне риска оказались не только «прокси». Если сегодня взорвана резиденция Хании, то завтра мишенью может оказаться любой из лидеров Ирана, будь то командование КСИР, министерство обороны или вообще муллократическая верхушка.

Нет и ясности, как ответит Тегеран на ликвидацию Исмаила Хании. «Молча проглотить»? Это означает потерять лицо — и остатки авторитета даже среди собственных «прокси», которые после такого начнут разбегаться, как, пардон, крысы с тонущего корабля. Ответить? Слишком рискованно. Втянуться в прямое противостояние с Израилем — это совсем не то, с чего Пезешкиану хотелось бы начать своё президентство. Не говоря о том, что уже и в Вашингтоне дали понять, что защитят Израиль в случае нападения Ирана. Ударить по «израильским целям» на территории «третьих стран»? Это достаточно логичный и весьма опасный сценарий. Тем более что в число этих самых «третьих стран» может попасть и Азербайджан.

Да, в последнее время между Баку и Тегераном наметилось явное потепление, но ни заявления аятоллы Хаменеи по поводу «Зангезурского коридора», ни тем более слухи о поставках в Армению иранского оружия поводов для оптимизма, прямо сказать, не дают. Другой вопрос, что считать Азербайджан «мягкой мишенью» было бы слишком опрометчиво. И не только Азербайджан, кстати говоря. А множить число открытых врагов — не в интересах Ирана. Так что ИРИ по сути находится в ситуации «Цугцванга», когда любой ход приведёт к политической катастрофе.

Нурани, обозреватель