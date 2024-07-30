Керимли заявил о развитии отношений между Азербайджаном и Марокко

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Сотрудничество между Азербайджаном и Марокко успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Об этом министр культуры Азербайджана Адиль Керимли заявил на мероприятии по случаю государственного праздника Марокко – годовщины восхождения на трон короля Марокко Мухаммеда VI.

«Особую роль в развитии отношений играют взаимные визиты на высоком уровне и созданная в 2007 году совместная межправительственная комиссия. На втором заседании комиссии, состоявшемся в Рабате в 2023 году, были подробно обсуждены возможности расширения сотрудничества в таких сферах, как экономика, культура, образование, сельское хозяйство, туризм и пр.», – приводит «Репорт» слова министра.