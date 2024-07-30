Пезешкиан принес присягу (видео)

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Церемония приведения к присяге избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана прошла в здании иранского парламента (Меджлиса) в присутствии высокопоставленных гостей более чем из 80 стран.

Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна исламской республики и чтения священной для мусульман книги – Корана. Первое слово было предоставлено главе МВД Ирана Ахмаду Вахиди, который заявил, что начинается новая славная эпоха для страны и «сегодня день, который демонстрирует сплоченность всех иранцев». Затем ко всем присутствующим обратился глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи, напомнив, что новый президент обязан служить своему народу и способствовать развитию страны.

В основной части церемонии Пезешкиан зачитал текст присяги, подписал ее и передал документ главе судебной власти. Обращаясь к нации, он пообещал, что его правительство будет «обеспечивать права всех иранцев и всегда отдавать предпочтение национальным интересам, невзирая ни на что». «14-е правительство будет добиваться прогресса и развития Ирана, наращивать экономическую мощь и улучшать условия жизни людей», – заверил он.

Он также заявил о готовности к переговорам с целью снижения напряженности в отношениях с Западом.

«Мы готовы вести переговоры об урегулировании напряжённости с государствами, которые до настоящего времени не осознавали, какое место занимает Иран», — заявил он.

Кроме того, в своей речи он отметил необходимость выстраивания со странами отношений, основанных на взаимном уважении и равенстве.