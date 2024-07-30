800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией

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Европейский союз готовится к войне с Россией под руководством Германии, сообщает портал InfoBRICS.

Утверждается, что Германия планирует подготовить 800 тысяч военных НАТО для противодействия «российской угрозе». Кроме того, Берлин предлагает альянсу использовать порты, шоссе и железные дороги для перемещения солдат НАТО на восток.

«Тот факт, что Германия открыто говорит об использовании своей развитой гражданской инфраструктуры в военных целях, означает, что ее больше нельзя считать гражданской», — отмечается в статье.