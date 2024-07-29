Стало известно, кто станет преемницей Ким Чен Ына

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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын готовит в преемницы собственную дочь Ким Чжу Э. Об этом 29 июля сообщает издание Yonhap со ссылкой на свои источники в южнокорейских спецслужбах.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын готовит себе в преемницы собственную дочь Ким Чжу Э. Об этом 29 июля сообщает издание Yonhap со ссылкой на свои источники в южнокорейских спецслужбах.

По их информации, Ким Чжу Э регулярно проходит подготовку — уже после того, как в течение нескольких последних лет появлялась вместе с отцом на публичных мероприятиях.

Как говорят журналисты, Ким Чен Ына всяческие старается скрыть свою семью от внешних наблюдателей, потому практически ничего неизвестно о его супруге Ли Соль Чжу и о его троих детях, в том числе и о Ким Чжу Э.

Причем даже ее имя стало известно на Западе только из рассказов американского баскетболиста Денниса Родмана, которому разрешили навестить семью Ким в 2013 году.

Предполагается, что Ким Чжу Э сейчас 11−12 лет.