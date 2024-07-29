За кулисами скандальных твитов: проблема становится системной

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«Олимпийский скандал» во Франции получает дипломатическое продолжение. Как уже писал Minval, ведущий телеканала France 2, комментируя проход, точнее, «проплывание» армянских спортсменов, заявил: «Армения, наши армянские друзья, страна, исторически близкая сердцу французов… Это был знаменательный год для армянского народа с падением Нагорного Карабаха азербайджанской армией…», а вот Азербайджан представил как «кавказскую республику, конфликтующую с Арменией по территориальному вопросу». В Баку эти инсинуации вызвали справедливое возмущение. Азербайджан обратился с официальным протестом в МОК, реакция Азербайджана по дипломатическим каналам доведена до сведения властей Франции.

Но теперь отличился посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. Этот персонаж умудрился процитировать в социальной сети Х все дешевые наскоки телеканала France 2 на Азербайджан. И еще что-то сказал насчет «права карабахских армян на возвращение». За что уже удостоился отповеди от посла Азербайджана в Нидерландах Рахмана Мустафаева: «Армяне, конечно, ваши друзья. Но дело не в ‘падении’ Карабаха, а в том, что начинается его обновление и перерождение, и перед ним открываются прекрасные перспективы. Если армяне будут ‘хорошими парнями’, они смогут воспользоваться этими возможностями». Декотиньи, позабыв старую мудрость «проиграл – не отыгрывайся», решил, как в дворовой перебранке, оставить последнее слово за собой и заявил: «Армяне Нагорного Карабаха являются обладателями прав, признанных Международным судом ООН, начиная с права на возвращение. Решения Суда обязательны к исполнению».

Здесь бы спросить у господина Декотиньи: он вообще, как говорят в молодежной среде, «шарит в теме»? Посол Франции в Армении в курсе, что Азербайджан предлагал армянам Карабаха стать полноправными гражданами, но именно сами карабахцы категорически не захотели жить под властью Азербайджана? Декотиньи «не знает», что в Баку создали даже специальный портал с армяноязычной страницей для помощи в оформлении документов и т.д., но именно власти Армении заблокировали доступ к этому порталу на своей территории? Не знать всего этого посол, аккредитованный в Ереване, не может. Так какого, пардон, корнеплода Декотиньи устраивает весь этот дешевый балаган? Посла всерьез беспокоят слухи, что уже осенью Пашинян заявит о скором возвращении под российское «крылышко», и он решил укрепить позиции своей страны за счет Азербайджана?

Версий может быть множество. Но нет сомнений в другом. До последнего времени у официального Парижа еще были шансы перевести скандал, связанный с комментариями телеканала France 2, скажем так, на уровень журналистской небрежности. Но теперь уже наличествуют комментарии посла Франции в Армении. А посол, если кто забыл, – официальное лицо. На личное мнение и личные пристрастия он права не имеет. А значит, комментарии телеканала France 2 – это уже системная проблема Франции, а не «ляп» отдельно взятого комментатора.

Так что Эммануэль Макрон мог отказаться от купания в реке Сена, где уровень загрязненности воды вынуждает отменять тренировки триатлонистов, но вот в политической плоскости его страна «окунулась» капитально.

Нурани, обозреватель