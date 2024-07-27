Баку намерен подать жалобу в МОК на грубое нарушение олимпийских принципов

0 Просмотров

На церемонии открытия Олимпийских игр произошел инцидент, который вызвал волну справедливого возмущения в Баку. Во время прямой трансляции на французском телеканале France 2 ведущие допустили провокационные заявления в адрес азербайджанских спортсменов.

Когда мимо комментаторской позиции проходила армянская команда, один из ведущих канала заявил: «Армения, наши армянские друзья; страна, исторически близкая сердцу французов… Это был знаменательный год для армянского народа с падением Нагорного Карабаха азербайджанской армией…». Эти слова прозвучали в контексте прохода азербайджанских и армянских спортсменов, что не могло не вызвать негативной реакции со стороны азербайджанской общественности.

Вслед за этим, когда прошла команда Азербайджана, ведущий представил её как «кавказскую республику, конфликтующую с Арменией по территориальному вопросу». Такое описание явно контрастировало с приветствием армянской команды и подчеркнуло предвзятость комментатора.

Исторически Олимпийские игры всегда призывали к миру и прекращению войн. Однако французский телеканал, проявив политическую ангажированность, нарушил олимпийские принципы. Возникает вопрос: почему, когда проходит сборная Франции, не упоминаются темы колонизации и колониализма? Вся та боль, которую Париж причинял другим народам на протяжении многих веков?

По имеющейся у нас информации, официальный Баку планирует обратиться в Международный олимпийский комитет с жалобой на грубое нарушение олимпийских принципов. Азербайджан, вероятно, также выразит своё недовольство Парижу по дипломатическим каналам, стремясь добиться справедливости и уважения к спорту как средству объединения народов.

Отдел политики Minval.az