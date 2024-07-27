Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

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Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это решил делать Европейский союз.

Об этом заявили журналистам в Государственном секретариате по экономическим вопросам (подразделение Минэкономики Швейцарии), пишет Swissinfo.

Чиновники отмечают, что швейцарские законы и международные обязательства не позволяют Швейцарии получать какие-либо особые доходы от средств российского Центрального банка. Поэтому и передавать попросту нечего.

Отмечается, что по состоянию на апрель текущего года в швейцарской юрисдикции было заморожено активов Центрального банка Российской Федерации на сумму чуть более 7 миллиардов швейцарских франков. При этом средства Центробанка РФ находятся отдельно от замороженных активов, принадлежащих частным лицам и компаниям, связанным с Россией.