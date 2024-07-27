Эрдоган требует извинений от лидера Палестины |
В Израиле заявили о близости войны с «Хезболлой» |
Азербайджан обратится с жалобой в МОК уже сегодня |
«Хезболла» нанесла удар по Израилю: 9 погибших, десятки раненых (обновлено, видео) |
Донер раздора между Турцией и Германией |
БИГ обвинила Францию в нарушении принципов Олимпиады |
Российский корабль вторгся в Финляндию? |
Баку намерен подать жалобу в МОК и обратиться к Парижу по дипканалам |
Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление |
Главное Мир

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это решил делать Европейский союз.

Об этом заявили журналистам в Государственном секретариате по экономическим вопросам (подразделение Минэкономики Швейцарии), пишет Swissinfo.

Чиновники отмечают, что швейцарские законы и международные обязательства не позволяют Швейцарии получать какие-либо особые доходы от средств российского Центрального банка. Поэтому и передавать попросту нечего.

Отмечается, что по состоянию на апрель текущего года в швейцарской юрисдикции было заморожено активов Центрального банка Российской Федерации на сумму чуть более 7 миллиардов швейцарских франков. При этом средства Центробанка РФ находятся отдельно от замороженных активов, принадлежащих частным лицам и компаниям, связанным с Россией.

Теги:
Из этой рубрики
Песков об Олимпиаде в Париже: Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели
Мир

Песков об Олимпиаде в Париже: Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели

2024/07/27, 23:36
Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ
Мир

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

2024/07/27, 22:40
"Хезболлах" опровергает причастность к удару по поселку на Голанах
Мир

«Хезболлах» опровергает причастность к удару по поселку на Голанах

2024/07/27, 21:56
Макрона освистали на церемонии открытия Олимпийских игр (видео)
Мир

Макрона освистали на церемонии открытия Олимпийских игр (видео)

2024/07/27, 21:23
В Италии в шоке от церемонии открытия Олимпиады в Париже
Мир

В Италии в шоке от церемонии открытия Олимпиады в Париже

2024/07/27, 21:10
Число жертв в Газе достигло 39258
Мир

Число жертв в Газе достигло 39258

2024/07/27, 21:00
Украинцам прочат «холодную темную зиму»
Мир

Украинцам прочат «холодную темную зиму»

2024/07/27, 20:56
Донер раздора между Турцией и Германией
Мир

Донер раздора между Турцией и Германией

2024/07/27, 19:27
В России рухнул Су-34 (обновлено, видео)
Мир

В России рухнул Су-34 (обновлено, видео)

2024/07/27, 18:14