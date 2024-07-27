Французы разозлили руководство Южной Кореи на открытии ОИ-2024

330 Просмотров

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения руководству Южной Кореи за то, что сборная республики на Олимпийских играх в Париже была неверно представлена как сборная Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

«Приносим глубокие извинения за ошибку, которая произошла во время представления корейских спортсменов на трансляции церемонии открытия [Олимпиады]», – говорится в сообщении на южнокорейской странице МОК в X (ранее Twitter).

Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея ранее заявило, что добивается встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за инцидента. Помимо этого, Сеул может выразить свое недовольство Парижу. Национальный олимпийский комитет Корея попросил французских организаторов впредь не допускать подобных ошибок.