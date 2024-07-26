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В Лондоне открылось новое здание посольства Азербайджана: первое мероприятие посвящено COP29

В Лондоне открылось новое здание посольства Азербайджана: первое мероприятие посвящено COP29

В Лондоне состоялось открытие нового административного здания посольства Азербайджана в Великобритании. Первое официальное мероприятие после открытия было посвящено теме COP29.

Министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд, выступая на мероприятии, заявил: «Верю в огромную важность мероприятий COP, которые объединяют страны мира для предотвращения изменения климата и зеленого развития мира».

Он подчеркнул важность продолжения мер, согласованных на предыдущих встречах COP, а также достижения важного соглашения по вопросу климатического финансирования на COP29 для обеспечения климатических целей. Министр отметил необходимость поддержки стран, наиболее пострадавших от климатических проблем, и выразил готовность Великобритании оказать Азербайджану всяческую поддержку и тесно сотрудничать для успешного проведения COP29 и достижения ожидаемых результатов.

Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года. Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, торжественно вручил министру энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эду Милибэнду оригинал письма-приглашения, адресованного главой нашего государства руководителю британского правительства.

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