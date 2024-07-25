Дополнительный авиарейс запустят между Сочи и Баку

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Дополнительный авиарейс запустит авиакомпания «Азимут» между Сочи и Баку с августа. Он предусмотрен в летнем расписании.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, дополнительный рейс A45059/5060 будет выполняться по следующему графику:

С 06 августа по 22 октября – по вторникам. Вылет из Сочи – в 06.00, в обратном направлении – в 9.55. С 9 августа по 30 августа – по пятницам. Вылет из Сочи – в 00.05, в обратном направлении – в 04.30. Рейсы запланированы 6 и 27 сентября, а также 11 и 25 октября. Вылет из Сочи – в 6.30, в обратном направлении – в 11.30. 13 и 20 сентября, а также 4 и 18 октября вылет из Сочи – в 1.30, в обратном направлении – в 6.10.