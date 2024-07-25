Глава АПБА обещает завалить Россию азербайджанскими фруктами и овощами

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Азербайджан готов полностью покрыть потребности России во фруктах и овощах, так как майские заморозки привели к гибели части урожая в РФ.

Об этом заявил руководитель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли в интервью «Агроэксперту».

«Объем торговли пищевыми продуктами между нашими странами растет. По данным ФТС России, внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием России с Азербайджаном в первом полугодии 2024 года выросла в сравнении с тем же периодом прошлого года с $678,8 млн до $705,9 млн», – добавил Тахмазли.