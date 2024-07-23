Перед Олимпиадой во Франции наблюдается всплеск ковида

79 Просмотров

Франция переживает рост заболеваемости коронавирусом в преддверии начала Олимпийских игр в Париже, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

— В последние недели во Франции наблюдается рост заболеваемости, и страна отмечает умеренное воздействие на свою систему здравоохранения.

Будьте ответственны, особенно когда у вас в окружении есть спортсмены. Это очень важный момент в их карьере, и было бы ужасно, если бы кто‑то из них заразился. Поэтому всех, у кого есть симптомы, призываем оставаться дома или в отеле, — приводит слова Харрис «Рейтер».