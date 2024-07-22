Бесславно завершилась 30-летняя карьера друга армян в конгрессе США: Менендес подал в отставку |
Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео) |
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине |
Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+) |
Белый дом: Байден доработает до конца своего срока |
Азербайджан не пригласил на выборы наблюдателей ПАСЕ |
Азербайджан в списке The Henley Passport Index обосновался на 69-м месте |
Россия зазывает Грузию в ОДКБ и обещает помощь властям |
Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США |
Главное Политика

Судан и Иран восстановили дипотношения

Судан и Иран восстановили дипотношения

Правительство Судана направило посла в Ираном, в свою очередь иранский посол прибыл в Судан. Таким образом страны полностью восстановили дипломатические отношения, пишет Bloomberg.  Оба посольства были закрыты в 2016 году.

Военные Судана пытаются получить преимущество в войне против Сил быстрого реагирования (RSF) за счет международных партнеров. Власти страны не раз обвиняли ОАЭ в поддержке повстанцев.

В начале 2024 года Иран предоставил суданским военным вооруженные беспилотники. Тегеран и военное правительство Судана в 2023 году начали переговоры о восстановлении связей. Они были разорваны в 2016 году, когда африканская страна присоединилась к коалиции стран против йеменских хуситов.

При этом еще в марте 2024 года Судан отрицал получение какой-либо военной помощи от Тегерана. Тем не менее, СМИ неоднократно сообщали об иранских БПЛА, которые действуют на стороне правительства переходного периода Судана.

Теги:
Из этой рубрики
Бесславно завершилась 30-летняя карьера друга армян в конгрессе США: Менендес подал в отставку
Политика

Бесславно завершилась 30-летняя карьера друга армян в конгрессе США: Менендес подал в отставку

2024/07/24, 09:09
Почему Барак Обама не может баллотироваться на пост президента США
Политика

Почему Барак Обама не может баллотироваться на пост президента США

2024/07/24, 00:24
Один раунд дебатов с Камалой Харрис Трампа не устраивает
Политика

Один раунд дебатов с Камалой Харрис Трампа не устраивает

2024/07/23, 23:53
Макрон исключил досрочный уход со своего поста
Политика

Макрон исключил досрочный уход со своего поста

2024/07/23, 23:25
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине
Политика

Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине

2024/07/23, 22:33
Азербайджан не пригласил на выборы наблюдателей ПАСЕ
Политика

Азербайджан не пригласил на выборы наблюдателей ПАСЕ

2024/07/23, 19:23
Начался визит Кулебы в Китай (видео)
Политика

Начался визит Кулебы в Китай (видео)

2024/07/23, 18:01
Пойдёт ли Грузия в ОДКБ?
Политика

Пойдёт ли Грузия в ОДКБ?

2024/07/23, 16:28
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама
Политика

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама

2024/07/23, 15:48