Судан и Иран восстановили дипотношения

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Правительство Судана направило посла в Ираном, в свою очередь иранский посол прибыл в Судан. Таким образом страны полностью восстановили дипломатические отношения, пишет Bloomberg. Оба посольства были закрыты в 2016 году.

Военные Судана пытаются получить преимущество в войне против Сил быстрого реагирования (RSF) за счет международных партнеров. Власти страны не раз обвиняли ОАЭ в поддержке повстанцев.

В начале 2024 года Иран предоставил суданским военным вооруженные беспилотники. Тегеран и военное правительство Судана в 2023 году начали переговоры о восстановлении связей. Они были разорваны в 2016 году, когда африканская страна присоединилась к коалиции стран против йеменских хуситов.

При этом еще в марте 2024 года Судан отрицал получение какой-либо военной помощи от Тегерана. Тем не менее, СМИ неоднократно сообщали об иранских БПЛА, которые действуют на стороне правительства переходного периода Судана.