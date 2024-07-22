Соцобеспечение журналистов в Азербайджане улучшится

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В Азербайджане и в дальнейшем будут реализовываться проекты по улучшению социального обеспечения журналистов.

Об этом говорится в заявлении исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA) Ахмеда Исмаилова.

«После указа главы государства об углублении реформ в сфере медиа Агентством развития медиа был осуществлен ряд мер в области социального обеспечения журналистов. Согласно подписанным указам были предприняты шаги в направлении социального обеспечения журналистов. Им было предоставлено право на получение социальной ипотеки. Наряду с этим, с изменениями в Налоговом кодексе субъекты СМИ освобождены от всех налогов. Проекты в этом направлении планируется продолжить», – отметил он.