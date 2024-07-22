Ильхам Алиев очертил новые грани Концепции мирного возвращения азербайджанцев в Иреван

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20 июля 2024 года, отвечая в рамках II Шушинского глобального медиафорума на вопрос не нуждающегося в особом представлении Максима Шевченко: «Увидят ли азербайджанцы свою Родину на территории Западного Азербайджана?», президент страны Ильхам Алиев с сожалением зафиксировал, что в освещении этого вопроса изначально имел место «стопроцентно односторонний крен в сторону поддержания нарративов лжи Армении, когда полностью замалчивалась варварская депортация азербайджанцев с территории Армении», особый размах получившая в 1987-1988 гг. Что стало «искрой, превратившейся в огромный пожар», приведший азербайджанский народ к испытанию на себе «всех тягот депортации».

Но прежде рассмотрения отдельных нюансов, просматривающихся на этом направлении из ответа И. Алиева, считаем важным чуть затронуть предысторию вопроса о праве азербайджанцев на возвращение на свои исторические земли.

Еще в 1998 году на общереспубликанском совещании, посвященном вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, общенациональный лидер Гейдар Алиев подчеркнул, что эта проблема возникла с притязаний Армении на земли Азербайджана, постепенно перешедших в военную агрессию этой страны против нашего государства. В 1987-1988 годы Иреван добился «насильственного изгнания из Армении», созданной «на древних азербайджанских землях», азербайджанцев, проживавших «в своем краю», которые стали беженцами. «Выражая любовь к вам, заверяю, что я и в дальнейшем буду постоянно заниматься самой большой проблемой – вашей и всей нашей Родины, – произнес тогда Г. Алиев, – наша самая главная цель – это освобождение оккупированных земель, вывод всех армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, возвращение наших соотечественников, ставших беженцами, в свои родные земли, дома, края». «Мы не заримся на земли никакой страны, государства, – подчеркнул Гейдар Алиев, – но каждый из вас должен жить мечтой о возвращении в свои родные края. Мы вместе с вами должны возвратиться в те места».

На протяжении всех последующих лет своей жизни Г. Алиев предпринимал реальные усилия по созданию ситуацию внутри и вокруг Азербайджана для реализации озвученной им задачи.

В своей инаугурационной речи в 2003 году его политический преемник Ильхам Алиев пообещал оставаться верным политике Гейдара Алиева. А 24 декабря 2022 года на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана президент страны выразил уверенность в наступлении того дня, «когда наши соотечественники из Западного Азербайджана, их близкие, дети и внуки вернутся на наши исторические, родные земли с большим энтузиазмом и воодушевлением». Основной причиной убежденности в этом И. Алиев обрисовал «историческую память» азербайджанского народа, вкупе с которой наличествуют многочисленные исторические документы, которые однозначно подтверждают: «Западный Азербайджан – наша историческая земля». И хотя в Армении «уничтожили все наши исторические и религиозные памятники», преступники не смогли «стереть историческое наследие азербайджанцев».

В свете чего главной задачей лидер государства очертил доведение этих сведений до мировой общественности, выразив уверенность в целенаправленной деятельности в озвученном направлении со стороны Общины Западного Азербайджана (ОЗА), что позволит достичь положительного результата в восстановлении прав западных азербайджанцев, «неоднократно подвергавшихся незаконной депортации», и их возвращении на родные земли.

«Говоря об этом, я предполагаю, что в Армении вновь начнется очередная истерика, мол, Азербайджан пришел, оккупировал нас и прочее», – заявил И. Алиев. Но, подчеркнул глава государства, «мы хотим обеспечить свои права мирным путем. Концепция возвращения должна быть миролюбивой. Мы должны взять приемлемые для нас положения всех международных конвенций и на этой основе требовать свои права».

На следующий год Наблюдательный совет ОЗА утвердил Концепцию возвращения, определившую «общие рамки целей, принципов, исполнительных мероприятий, которые будут проводиться Общиной для возвращения азербайджанцев, насильно выселенных с территории нынешней Армении». Как подчеркивалось, Концепция основана на международном праве, соответствующем национальном законодательстве, исторических фактах и «служит установлению справедливости и мира». О путях использования современных международно-правовых инструментов, позволяющих реализовать положения Концепции возвращения, подробно говорилось в мае 2024 года на международной научной конференции «Международно-правовые основы возвращения в Западный Азербайджан».

Ну а теперь вернемся во вчерашний день Шушинского форума, проследив за логикой рассуждения президента Ильхама Алиева. Продолжая рассматривать контекст исторической справедливости в аспекте права на возвращение азербайджанского населения на свои исторические земли в Армении, глава государства выразил глубокую убежденность в «обязательном наступлении» этого дня, где, конечно, «мы рассчитываем на политическую волю армянского руководства, его приверженность к декларируемым им принципам демократии и верховенства закона». И. Алиев озвучил ожидание от армянского правительства «четкого заявления о том, каким образом азербайджанцы, изгнанные с сегодняшней территории Армении, Западного Азербайджана, либо потомки изгнанных, могут вернуться на свои исторические земли и посещать их, либо же жить на этих землях». Тем более что, «по достоверным данным, в 90% сел, ранее населенных азербайджанцами, сейчас жизни нет и они разобраны на камни, точно так же как Физули, Агдам, и все остальное, и все азербайджанские села».

Следом И. Алиев констатировал, что с момента озвучивания им данной справедливой позиции «в подконтрольном армянской диаспоре международном мире» его начали «обвинять в чуть ли не в каких-то захватнических помыслах». Однако «я говорил, что мы туда не на танках, мы на автомобилях приедем. Я и сейчас это говорю».

Данный аспект И. Алиев представил в качестве месседжа, который «спонсоры сегодняшнего армянского режима, особенно в Париже и в других западных столицах, должны до них очень четко донести». Ведь если они сегодня «воображают себя эдакими самыми передовыми европейцами, пусть проявят не на словах, а на деле, то, что свойственно Евросоюзу – защиту национальных меньшинств, их языка, истории, культуры».

Другое дело, заявил И. Алиев, было бы положительным подключение к решению вопроса «международных медиа-структур и НПО, т. к. количество азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана, и их потомков сегодня в Азербайджане исчисляется миллионами».

Таким образом, президент Азербайджана на документальных фактах в очередной раз продемонстрировал справедливость появления на исторической поверхности Концепции мирного возвращения насильственно изгнанного из Армении азербайджанского населения на земли предков. С учетом же опыта Баку по достижению исторической справедливости на основе международного права, проявившейся в восстановлении территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя на всей территории страны, в мировом пространстве постепенно начинают осознавать перспективы положительного достижения праведных чаяний азербайджанского народа, фундамент чего был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и укреплен президентом Ильхамом Алиевым.

Теймур Атаев