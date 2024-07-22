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Стали известны новые детали покушения на Гитлера

Стали известны новые детали покушения на Гитлера

ФСБ рассекретила новые архивные материалы, касающиеся обстоятельств покушения на Адольфа Гитлера, совершенного 80 лет назад, сообщает «РИА Новости».

Среди документов — фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера, шефа Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. По их словам, 20 июля 1944 года произошло наиболее известное покушение на Гитлера в его ставке в Восточной Пруссии.

Покушение стало результатом заговора, носившем название «Операция «Валькирия», против лидера нацистской Германии. Нападение спланировали высокопоставленные офицеры вермахта, поскольку, по их мнению, Гитлер вмешивался в дела военных и вел страну к краху.

Заговорщики приготовили два портфеля, в одном из которых были документы, а в другом — два пакета взрывчатки с химическими взрывателями замедленного действия. Несмотря на то, что портфель взорвался неподалеку от Гитлера, он отделался лишь травмами. Заговор провалился, а большинство его участников были репрессированы, убиты или доведены до самоубийства.

Раттенхубер рассказал органам государственной безопасности СССР после окончания Великой Отечественной войны, что в результате взрыва Гитлер получил нервный шок — у него дрожали руки. В марте-апреле 1945 года этот тремор, по словам немецкого военного, «значительно усилился».

Гамота же объяснил причину возникновения заговора и перечислил предпосылки к нему. Среди них — провал плана молниеносной войны против СССР и катастрофическое положение германских вооруженных сил на восточном фронте, а также поражение германских войск на юге и выход из войны основного союзника Германии — Италии.

Согласно показаниям свидетелей, допрошенных советскими органами контрразведки, Гитлер 30 апреля покончил жизнь самоубийством

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