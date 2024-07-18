Индия и Армения создают совместную группу по оборонному сотрудничеству |
Израиль готов ударить по Ливану |
В Красном море пропал корабль с иранскими военными советниками |
Генсек ООН заявил о катастрофической нехватке продовольствия в Газе |
Хамзаев: Зангезурский коридор должен быть предоставлен Азербайджану безоговорочно (видео) |
Мамедалиева и Абдуллаев стали знаменосцами Азербайджана на Олимпиаде в Париже |
Лавров обвинил США во взрыве насилия на Ближнем Востоке (видео) |
Эльдар Сеидов получил пост заместителя спецпредставителя президента Алиева |
Сенсационные подробности «миротворчества по-российски»: «Минвал» узнал, что писал генерал Волков Араику Арутюняну |
Главное Политика

Иванишвили: Для «Грузинской мечты» это решающая борьба

Иванишвили: Для "Грузинской мечты" это решающая борьба

Правящей партии Грузии необходимо одержать убедительную победу на осенних выборах в парламент. Такое заявление сделал основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, выступая 17 июля на мероприятии, которое посвящено старту избирательной кампании партии и открытию нового центрального офиса.

«На парламентских выборах 26 октября в Грузии обязательно одержат победу над теми силами, которые в течение последних четырех лет пытались внести беспорядки в Грузии и втянуть страну в войну. В очередной раз «Грузинская мечта» одержит победу над агентурой, партия мира одержит победу над партией войны», – сказал почетный председатель «Мечты»

Грузинский миллиардер отметил, что для коллективного «Нацдвижения» и его покровителей это последний шанс организовать беспорядки в стране.

» Для «Грузинской мечты» это решающая борьба за то, чтобы окончательно укрепить мир в Грузии, покончить с радикализмом и поляризацией, сохранить мир, стабильность и экономический прогресс, защитить национальное достоинство и, в результате всего этого, сохранить европейскую перспективу Грузии», – отметил Бидзина Иванишвили

Он подчеркнул, что не сомневается в победе правящей партии на выборах, но добавил, что ей будет недостаточно просто получить большинство в парламенте.

«Нам нужна особенно убедительная победа, равная конституционному большинству для того, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и либеральным фашизмом в Грузии, для того, чтобы Грузия необратимо продолжила свое мирное развитие», – сказал основатель «Мечты»

Кроме того, Иванишвили акцентировал внимание на том, что для обеспечения необратимого развития республики нужно, чтобы «Нацдвижение» ответило перед грузинским обществом и законом.

«После выборов им придется ответить за все преступления, совершенные ими за время пребывания у власти», – заявил грузинский предприниматель.

Теги:
Из этой рубрики
Иванишвили: Для "Грузинской мечты" это решающая борьба
Политика

Иванишвили: Для «Грузинской мечты» это решающая борьба

2024/07/18, 00:31
Французский политик настаивает на выходе страны из НАТО
Политика

Французский политик настаивает на выходе страны из НАТО

2024/07/17, 22:56
Вашкелявичюс может возглавить посольство Литвы в Азербайджане
Политика

Вашкелявичюс может возглавить посольство Литвы в Азербайджане

2024/07/17, 22:27
Состоялись политконсультации между Баку и Бухарестом
Политика

Состоялись политконсультации между Баку и Бухарестом

2024/07/17, 21:32
Хамзаев: Зангезурский коридор должен быть предоставлен Азербайджану безоговорочно (видео)
Политика

Хамзаев: Зангезурский коридор должен быть предоставлен Азербайджану безоговорочно (видео)

2024/07/17, 20:55
В USAID готовы поддержать правительство Армении
Политика

В USAID готовы поддержать правительство Армении

2024/07/17, 20:00
Эльдар Сеидов получил пост заместителя спецпредставителя президента Алиева
Политика

Эльдар Сеидов получил пост заместителя спецпредставителя президента Алиева

2024/07/17, 19:05
Европарламент официально осудил встречу Орбана с Путиным
Политика

Европарламент официально осудил встречу Орбана с Путиным

2024/07/17, 17:01
В Баку завершился Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий (обновлено)
Политика

В Баку завершился Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий (обновлено)

2024/07/17, 16:49