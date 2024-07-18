Иванишвили: Для «Грузинской мечты» это решающая борьба

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Правящей партии Грузии необходимо одержать убедительную победу на осенних выборах в парламент. Такое заявление сделал основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, выступая 17 июля на мероприятии, которое посвящено старту избирательной кампании партии и открытию нового центрального офиса.

«На парламентских выборах 26 октября в Грузии обязательно одержат победу над теми силами, которые в течение последних четырех лет пытались внести беспорядки в Грузии и втянуть страну в войну. В очередной раз «Грузинская мечта» одержит победу над агентурой, партия мира одержит победу над партией войны», – сказал почетный председатель «Мечты»

Грузинский миллиардер отметил, что для коллективного «Нацдвижения» и его покровителей это последний шанс организовать беспорядки в стране.

» Для «Грузинской мечты» это решающая борьба за то, чтобы окончательно укрепить мир в Грузии, покончить с радикализмом и поляризацией, сохранить мир, стабильность и экономический прогресс, защитить национальное достоинство и, в результате всего этого, сохранить европейскую перспективу Грузии», – отметил Бидзина Иванишвили

Он подчеркнул, что не сомневается в победе правящей партии на выборах, но добавил, что ей будет недостаточно просто получить большинство в парламенте.

«Нам нужна особенно убедительная победа, равная конституционному большинству для того, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и либеральным фашизмом в Грузии, для того, чтобы Грузия необратимо продолжила свое мирное развитие», – сказал основатель «Мечты»

Кроме того, Иванишвили акцентировал внимание на том, что для обеспечения необратимого развития республики нужно, чтобы «Нацдвижение» ответило перед грузинским обществом и законом.

«После выборов им придется ответить за все преступления, совершенные ими за время пребывания у власти», – заявил грузинский предприниматель.