Украина получит более 4 млрд евро по линии Еврокомиссии

67 Просмотров

Еврокомиссия одобрила передачу Украине очередного транша в рамках Ukraine Facility. Он составит почти 4,2 млрд евро. Об этом говорится в сообщении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

«Сегодня Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility», – написала фон дер Ляйен.

Она уточнила, что после одобрения транша Советом ЕС общий объем финансирования Украины в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз продолжает поддерживать борьбу Украины за свободу и на пути к членству в блоке.

Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что почти 4,2 млрд евро укрепят финансовую стабильность Украины.

«Благодарны Еврокомиссии за положительную оценку прогресса Украины и президенту Урсуле фон дер Ляйен за неизменную поддержку», – добавил он.