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В Москве задержали пенсионерку, написавшую слово из трех букв на Красной площади

В Москве задержали пенсионерку, написавшую слово из трех букв на Красной площади

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Москвы, которая днем 16 июля нанесла на памятник Минину и Пожарскому на Красной площади надпись «ГУР» (Главное управление разведки Украины.).

Как сообщают российские СМИ, в материале отмечается, что под стражей оказалась 68-летняя женщина. Против нее было возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

«По словам женщины, она оставила надпись, чтобы вернуть 840 тыс. рублей, переведенные неизвестному [человеку], который позвонил ей и представился сотрудником силовых структур», — говорится в публикации.

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