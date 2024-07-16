Сенатора-армянофила Менендеса признали виновным в коррупции

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Сенатор-армянофил США Боб Менендес во вторник был признан присяжными федерального суда Манхэттена виновным по всем 16 пунктам обвинения в коррупции, сообщает Reuters. Присяжные совещались более 12 часов в течение трех дней, прежде чем вынести вердикт по делу, которое длилось девять недель.

70-летний Менендес не признал себя виновным по обвинениям, включавшим взяточничество, деятельность в качестве иностранного агента и препятствование правосудию.

Судебный процесс был сосредоточен на том, что федеральные прокуроры назвали «несколькими пересекающимися схемами взяточничества», в рамках которых сенатор и его жена Надин Менендес, согласно обвинению, принимали сотни тысяч долларов наличными, золотые слитки, автомобили и платежи по ипотеке от трех бизнесменов, которые нуждались в его помощи.

В обмен на взятки Менендес помогал направлять миллиарды долларов американской помощи Египту, где, по данным прокуратуры, один из бизнесменов, Ваэль Хана, имел связи с правительственными чиновниками.

Менендеса также обвинили в попытке повлиять на расследование уголовных дел, связанных с двумя другими бизнесменами – Фредом Дайбесом и Хосе Урибе. Хана и Дайбес были соответчиками по делу сенатора и также были осуждены по каждому из предъявленных им пунктов обвинения. Урибе признал себя виновным и дал показания против Менендеса в качестве свидетеля обвинения. Менендесу ранее предъявлялись обвинения в коррупции, но это дело закончилось в 2017 году судебным разбирательством в Нью-Джерси по более узкому кругу обвинений.

Менендес ушел с поста председателя комитета по международным отношениям Сената США после предъявления обвинений в сентябре прошлого года, но сопротивлялся призывам коллег-демократов уйти в отставку. Он баллотируется как независимый кандидат на переизбрание на свой пост в ноябре, но считается, что у него мало шансов на победу.

В ходе судебного разбирательства присяжным было передано несколько золотых слитков, изъятых федеральными агентами из дома сенатора в Нью-Джерси, который он делил со своей женой. Агенты также обнаружили более 480000 долларов наличными, в том числе несколько конвертов, вложенных в куртку с именем сенатора. Адвокаты защиты утверждали, что защита Менендесом интересов бизнесменов в своем штате была обычной деятельностью для сенатора, и пытались обвинить его жену, которую прокуроры назвали посредницей в получении взяток. Адвокаты защиты отметили, что золотые слитки были найдены в ее шкафу. Они утверждали, что супруги жили в основном раздельно, и она держала мужа в неведении относительно своих финансов.

Защита также заявила, что сенатор на протяжении десятилетий регулярно снимал наличные в банках и хранил их у себя дома. Его старшая сестра показала, что он перенял эту привычку от своих родителей, которые бежали с Кубы с наличными, которые их отец хранил в часах. Суд над Надин Менендес состоится позже.

Она не присутствовала на суде над своим мужем: ранее у супруги сенатор был диагностирован рак молочной железы.