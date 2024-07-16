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В Северной Осетии прокурор Авакян изнасиловал подчинённую

В Северной Осетии прокурор Авакян изнасиловал подчинённую

Высокопоставленный прокурор из Северной Осетии задержан за изнасилование подчинённой. По словам девушки, он подмешал ей сильнодействующее вещество и час насиловал прямо в здании прокуратуры Северной Осетии, пишет ТК Baza.

После случившегося Мария (имя изменено) обратилась к руководству республиканской прокуратуры. По словам девушки, ей пообещали, что во всём разберутся. В тот же день мужчина, по словам Марии, попытался откупиться и оставил 1 млн рублей в её машине, попросив не рассказывать о произошедшем.

4 июля Мария всё же написала заявление о факте изнасилования, а также передала деньги от Григория следователям в качестве доказательства. Медики подтвердили, что факт насилия был — на теле потерпевшей были характерные повреждения, синяки, ссадины, кровоподтёки и повреждения внутренних органов. Также, по данным «Базы», Мария запросила процедуру проверки на детекторе лжи и прошла её.

В тот же день следователи пришли на место преступления — в кабинет в здании республиканской прокуратуры, однако их дважды туда не пустили. Запись видеонаблюдения из кабинета пропала, и как назло в помещении начинался плановый ремонт, который мог уничтожить все улики. В тот же день прокурор уволился по собственному желанию.

По информации источников, позже задержали Григория Авакяна, на которого возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

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