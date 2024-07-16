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Ученые зафиксировали мощнейшую за это лето вспышку на Солнце

Ученые зафиксировали мощнейшую за это лето вспышку на Солнце

Еще одна мощная вспышка зафиксирована на Солнце. Она превзошла по мощности все взрывы, зарегистрированные летом этого года. Об этом сообщил глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в 4 раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие – вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», – приводит РИА Новости слова специалиста.

Богачев отметил, что активность Солнца заметно растет примерно с пятницы, 12 июля. За последние четыре дня произошло свыше десяти вспышек уровня М, то есть четвертой по мощности по пятибалльной шкале. Первая достигнувшая максимального уровня Х вспышка произошла в минувшие воскресенье, 14 июля.

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