Госдолг Азербайджана превысил 25 млрд манатов

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Государственный долг Азербайджана на 1 июля текущего года составил 25 млрд 696,65 млн манатов.

Как сообщает Министерство финансов, из них 16 млрд 571,9 млн манатов приходится на внутренний государственный долг, 5 млрд 367,5 млн долларов США или 9 млрд 124,75 млн манатов – на внешний государственный долг.

«В результате целенаправленной политики заимствований, направленной на увеличение внутренних государственных заимствований, поддержку развития рынка государственных ценных бумаг, формирование среднесрочной и долгосрочной кривой доходности государственного долга и замещение внешнего долга внутренним в соответствии со Стратегией управления государственным долгом на средне- и долгосрочный периоды, внутренний государственный долг приблизился к 17 млрд манатов», – отмечается в сообщении.