Ильгар Велизаде: США хотят показать, что вашингтонская встреча была ненапрасной, но реакция Азербайджана более сдержанная

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Азербайджан и Армения достигли большого прогресса на вашингтонской встрече. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Однако он не раскрыл подробностей встречи глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве представляемой им структуры, ограничившись словами: «Могу сказать, что стороны прошли большой путь для достижения мирного соглашения…».

В то же время любопытным оказалось высказывание Миллера о том, что для подписания мирного соглашения сторонам необходимо сделать трудный выбор и пойти на основательные компромиссы: «Поэтому мы будем стараться над устранением разногласий между ними и достижением мирного соглашения. Хотя на встрече в Вашингтоне мы добились прогресса, я не хочу раскрывать подробности». О каком прогрессе шла речь и что подразумевал представитель Госдепартамента, говоря об «основательных компромиссах»?

С этим вопросом Minval.az обратился к политологу Ильгару Велизаде, с тем чтобы внести ясность в слова Миллера.

– Мы все знаем, как проходит переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Действительно были продвижения в этом процессе: Армения вернула Азербайджану четыре газахских села, но это произошло в апреле текущего года, а с того времени прошло три месяца. Поэтому интересно знать, о каком прогрессе идет речь? Что подразумевал Миллер, когда говорил об «основательных компромиссах»?

– Дело в том, что США последние недели демонстрируют настойчивость в попытке добиться от сторон бывшего конфликта какого-либо промежуточного решения по мирной повестке. То есть на кону заключение мирного договора. Но поскольку Азербайджан ставит перед Арменией конкретные условия, связанные с необходимостью изменить конституцию, потому что в ней содержатся территориальные претензии к Азербайджану, а армянская сторона отказывается это делать, то на повестку выходит компромиссный вариант, который может стать промежуточным решением сложившейся ситуации.

Азербайджан предлагает Армении, и недавно наш президент Ильхам Алиев в беседе с новоназначенным послом Канады заявил, что стороны могут заключить соглашение о признании принципов мирного урегулирования, которые послужили бы базой для подписания мирного договора.

Напомним, что президент сказал: «План посредников заключается в достижении соглашения по основным принципам, именуемым Мадридскими, считаем, что это может быть одним из вариантов – достигнуть соглашения по основным принципам, парафировать их, а затем поработать над текстом».

Если армянская сторона согласна с этим, то принципы известны, и этот документ может быть подписан. Ни о каких других компромиссах, на мой взгляд, речи быть не может.

Американская сторона настаивает на том, чтобы стороны пришли к соглашению именно по мирному договору, и здесь у нас есть определенные расхождения. Какой прогресс был достигнут в ходе встречи, мы тоже не можем сказать определенно. А можем отметить лишь то, что американская сторона хотела бы по результатам встречи отрапортовать о достигнутом прогрессе.

С имиджевой точки зрения, это очень важно для Соединенных Штатов – они организаторы встречи, поэтому они должны показать, что эта встреча не была напрасной. До этой встречи американские политики посещали регион, Армению, Азербайджан, была проведена серьезная подготовительная работа, и эта самая встреча стала кульминацией проделанной работы. Кстати, Роберт О’Брайен посетил Азербайджан за несколько дней до вашингтонской встречи, до этого он был в Армении.

Для чего это нужно США? Для того, чтобы показать, что Соединенные Штаты являются активным модератором переговорного процесса, хотя мы предпочли бы, чтобы он проходил без каких-либо модераторов, но США настойчиво демонстрируют, что процесс проходит при их посредничестве…

Сдержанная же, более осторожная реакция азербайджанской стороны, а пока что нет серьезных заявлений с нашей стороны, свидетельствует о том, что ни о каких таких «основательных компромиссах» в настоящее время никто не говорит. По крайней мере решение такое еще не принято. То, что стороны допускали возможность изменений своих позиций по каким-то вопросам, не означает, что возможны серьезные компромиссы. Поживем – увидим.

Владимир Мясников