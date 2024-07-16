СМИ: силовики видели стрелка на крыше почти за полчаса до покушения на Трампа

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Сотрудники правоохранительных органов заметили Томаса Мэттью Крукса, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа в ходе митинга в Пенсильвании, за 26 минут до начала выстрелов.

Об этом сообщил телеканал WPXI со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

По их данным, один из сотрудников охраны мероприятия увидел подозрительного человека на крыше здания недалеко от места выступления Трампа и сфотографировал его. Согласно информации телеканала, у сотрудников охраны на тот момент не было ясности о наличии у Крукса оружия. Затем другой сотрудник полиции осмотрел территорию и место возможного нахождения стрелка, однако не увидел его там, где он был ранее запечатлен.