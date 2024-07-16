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Близкие убитой на съемках фильма требуют посадить Алека Болдуина в тюрьму

Близкие убитой на съемках фильма требуют посадить Алека Болдуина в тюрьму

Ранее сообщалось, что суд штата Нью-Мексико закрыл дело против Алека Болдуина по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Несмотря на это, родственники жертвы случайного выстрела не согласны с таким решением. Они требуют отправить актера в тюрьму, пишет «Ок!».

Адвокат Глория Оллред объяснила, что недовольна судебным решением. Она потребует пересмотра дела. «Наша решимость добиваться справедливости в этом вопросе стала только крепче. Мы продолжим работать над иском, который мы подали против Алека Болдуина в Санта-Фе», — заверила она.

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Близкие убитой на съемках фильма требуют посадить Алека Болдуина в тюрьму
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