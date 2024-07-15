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В Баку полицейские пришли на помощь брошенной женщине с младенцем

В Баку полицейские пришли на помощь брошенной женщине с младенцем

Сегодня в полицию поступила информация о том, что на объекте общепита, расположенном по адресу Насиминский район, улица Ю.В.Чеменземинли, 5 остались без присмотра 24-летняя С.Шарифова и ее ребенок, родившийся 27.06.2024 года.

Об этом говорится в сообщении сотрудницы пресс-службы МВД, лейтенанта полиции Луму Исрафилли. Она отметила, что на место происшествия были незамедлительно направлены полицейские.

«Женщина и ее младенец с участием представителей полиции и других госучреждений были помещены в больницу. По факту в Насиминском РУП проводится расследование», – сказала она.

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