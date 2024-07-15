Новый лидер НАТО: Азербайджанские интересы и ожидания

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Вашингтонский юбилейный саммит НАТО примечателен по многим аспектам. В числе прочего, Североатлантический альянс готовится к смене руководства: норвежца Йенса Столтенберга, который возглавлял НАТО 10 лет, сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. К своим полномочиям он должен приступить 1 октября.

10 лет назад, вступая в должность главы альянса, Столтенберг говорил: проблема в том, что в Европу вернулась война. Тогда Россия только «оттяпала» Крым и вела боевые действия на Донбассе. Но новый на тот момент генсек предупреждал: пора заканчивать с благодушием. Рютте готовится возглавить альянс на фоне полномасштабной войны в Украине, беспрецедентного взлёта напряженности между Россией и Западом и растущих опасений, что поддержку своих партнёров по НАТО могут снизить США. Столтенбергу в 2017 году удалось заставить Дональда Трампа публично отказаться от своих слов, что НАТО – «устаревший альянс», а сможет ли решить эту задачу Рютте, если на выборах 2024 г. победит Трамп? Удастся ли ему убедить партнёров повысить военные расходы? Европейские страны после падения Берлинской стены перенаправляли деньги из армии в «социалку» настолько резво, что бундесвер оказался небоеспособным, но теперь военные бюджеты придётся доводить хотя бы до оговоренных Североатлантическим договором 2%. Наконец, как будет распределяться баланс влияния между НАТО и ЕС? Еще недавно «руководящие кадры» без проблем мигрировали из одной брюссельской штаб-квартиры в другую, но теперь, после «Брексита», 80% военной мощи НАТО приходится уже на страны, не входящие в ЕС.

Свое «измерение вопроса» есть и у Баку. Азербайджан не является членом НАТО и не подавал заявку о вступлении в альянс, но у нашей страны, как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавней встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, «30 лет хорошего партнерства» с Североатлантическим альянсом. И самое главное, членом НАТО с середины пятидесятых годов ХХ века является братская Турция. Она, как решено на Вашингтонском саммите, примет саммит НАТО в 2026 году.

Не сказать, чтобы при нынешнем руководстве альянса отношения Турции с партнёрами по НАТО были абсолютно безоблачными. Но Столтенберг неоднократно оказывал Анкаре поддержку в достаточно непростых ситуациях. Один из ярких эпизодов — 24 ноября 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, залетевший в её воздушное пространство из Сирии. Как были уверены многие, НАТО не станет в такой ситуации рисковать отношениями с РФ и выражать солидарность с Турцией. Но Столтенберг Турцию решительно и однозначно поддержал.

В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка военного переворота. Своей цели путчисты не добились, и в ответ власти Турции начали «зачистку» страны от сторонников вдохновителя путча — проповедника Фетхуллаха Гюлена. Европейские СМИ прямо-таки захлёбывались в истерике по поводу «нарушения прав человека» и требовали даже вывести Турцию из НАТО. А Йенс Столтенберг прибывает в Анкару с визитом солидарности.

Изрядную пищу для размышлений даёт и вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Для нынешнего генсека это был практически «вопрос чести», но Хельсинки и Стокгольму пришлось выполнять условия Анкары.

И, наконец, Столтенберг, бывший министр энергетики и премьер-министр Норвегии, принимавший участие в переговорах с Азербайджаном по нефти и газу в начале девяностых, знает о роли нашей страны в энергетической безопасности Европы значительно больше многих европейских и натовских чиновников. Что и проявилось, в частности, во время его переговоров с Чавушоглу во время 44-дневной войны.

Возможно, по законам жанра, здесь должны следовать рассуждения, что отношения между Турцией и Нидерландами в последние годы складывались непросто, что между двумя странами не раз «искрило», и что в Голландии достаточно высок уровень ксенофобии и исламофобии… Но в реальности ни один из возможных и действующих лидеров НАТО и даже отдельных входящих в него стран не сможет игнорировать важность Турции для альянса — вторая по мощи армия, да ещё с боевым опытом реальных конфликтов, «прокси» и «гибридных» войн, растущий военно-промышленный потенциал, в том числе беспилотники самых разных модификаций, от «Байрактаров» до Akinci и Kizileima, первого в мире беспилотного истребителя… Меняет расклад – и многократно повышает важность Турции! – укрепление сотрудничества в рамках Организации Тюркских Государств. Где уже ключевую роль играет «геополитическая связка» Анкары и Баку.

Уж тем более не получится забыть об энергетической безопасности стран альянса, где уже ключевая роль у Азербайджана. Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо напоминает: нефть и газ будут нужны ещё очень долго. Добавим от себя: особенно на фоне украинской войны, конца которой, увы, не видно, санкций против России и отказа Европы от российских углеводородов.

А коренные интересы стран, входящих в НАТО, по определению возьмут верх над политическими истериками «розовых пони».

Нурани, обозреватель