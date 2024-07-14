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В ФБР не знали о готовящемся теракте против Трампа (обновлено)

В ФБР не знали о готовящемся теракте против Трампа (обновлено)

09:34 Федеральное бюро расследований (ФБР) не получало информации о подготовке покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сотрудник ведомства Кевин Роджек.

«Мы не получали какой-либо конкретной информации об угрозе в связи с этим мероприятием», — сказал он.

Также в ФБР указали, что последствия стрельбы на митинге могли быть ещё более серьёзными

***

08:11 Стрельба на митинге экс-главы США Дональда Трампа в Пенсильвании рассматривается как покушение на него. Об этом сообщили в ФБР.

Отмечается, что компетентные органы еще не знают мотивов стрелявшего.

При этом правоохранительные органы, ведущие расследование покушения на экс-президента США Дональда Трампа, полагают, что преступник действовал в одиночку. Об этом заявил представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс.

При этом он добавил, что правоохранители столкнулись «с усложняющими факторами», которые затянули процесс опознания злоумышленника.

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