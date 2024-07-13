Швеция не смогла установить обвиняемых в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело

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Шведские следователи не смогли установить обвиняемых по делу о терактах на газопроводах «Северный поток» и по этой причине закрыли дело. Об этом в интервью The Time рассказал премьер-министр Ульф Кристерссон.

Премьер пояснил, что после взрывов Швеция провела официальное расследование, так как газопроводы проходили через ее экономическую зону.

«Это было сделано довольно традиционно, и они [следователи] пришли к выводу, что не могут кого-то обвинять в этом. У них не было доказательств. Итак, для нас это закрыто», — заявил Кристерссон.

При этом, отвечая на прямой вопрос издания, он отказался сообщить что-либо о выводах расследования. The Time, в свою очередь, отметило, что «это может навести людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие» информации по делу.