Кремль о покушениях на Путина |
Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ: Для подписания мирного договора важно внести изменения в конституцию Армении |
Баку обеспокоен растущей милитаризацией в Армении |
Украина предприняла попытки покушения на Путина |
Представители МПА СНГ будут следить за выборами в Азербайджане |
ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в Хан-Юнисе, более 100 жертв (фото, видео) |
Инцидент на границе: почему Армении нельзя доверить контроль над Зангезурским коридором и необходима третья сторона |
Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (обновлено, видео) |
В НАТО заинтересованы в мирном процессе между Баку и Ереваном |
Главное Мир

Зеленский отреагировал на оговорку Байдена на саммите НАТО

Зеленский отреагировал на оговорку Байдена на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал забыть ошибку своего американского коллеги Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Путиным. Оговорку лидера США Зеленский прокомментировал во время своего визита в Ирландию, в рамках которого, как передает RTE, он проведет встречу с премьер-министром страны Саймоном Харрисом.

«В своем кратком выступлении президент Зеленский поблагодарил народ Ирландии за поддержку и за размещение беженцев. Он также сказал, что президент США Джо Байден, назвавший его «президентом Путиным», совершил «ошибку», и добавил, что может забыть об этой ошибке, так как Соединенные Штаты оказывают большую поддержку Украине», — сообщает издание.

В ходе встречи Зеленский и Харрис планируют обсудить боевые действия в  Украине. Кроме того, ирландский премьер подтвердит поддержку заявки Украины на вступление в ЕС.

Теги:
Из этой рубрики
Новые тенденции в отношениях Запада и Китая. Развязка близка?
Мир

Новые тенденции в отношениях Запада и Китая. Развязка близка?

2024/07/13, 18:17
Маск пожертвовал деньги организации, поддерживающей Трампа
Мир

Маск пожертвовал деньги организации, поддерживающей Трампа

2024/07/13, 17:42
Кремль: Европа «трещит по швам»
Мир

Кремль: Европа «трещит по швам»

2024/07/13, 17:34
Лукашенко прибыл на границу с Украиной
Мир

Лукашенко прибыл на границу с Украиной

2024/07/13, 17:16
Зеленский отреагировал на оговорку Байдена на саммите НАТО
Мир

Зеленский отреагировал на оговорку Байдена на саммите НАТО

2024/07/13, 17:00
ЦАХАЛ об ударе по лидерам ХАМАС на юге сектора Газа
Мир

ЦАХАЛ об ударе по лидерам ХАМАС на юге сектора Газа

2024/07/13, 16:46
Кремль о покушениях на Путина
Мир

Кремль о покушениях на Путина

2024/07/13, 16:41
Пезешкиан: Мы готовы говорить с Европой
Мир

Пезешкиан: Мы готовы говорить с Европой

2024/07/13, 15:44
Украина предприняла попытки покушения на Путина
Мир

Украина предприняла попытки покушения на Путина

2024/07/13, 15:04