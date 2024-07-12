Богатейшая женщина Казахстана отказалась от гражданства России

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Айдан Сулейменова, одна из богатейших женщин Казахстана, отказалась от российского гражданства. Соответствующий указ 11 июля подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, она сама подала заявление об отказе от российского паспорта.

Айдан Сулейменова — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и жена казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина. Она окончила Московский мединститут имени Пирогова и несколько лет работала врачом-терапевтом, после чего стала предпринимателем и начала заниматься банковскими вкладами.

По итогам 2023 года она заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье Казахстана с предполагаемой выручкой в 4,3 миллиарда тенге.