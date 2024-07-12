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Главное Мир

Youtube могут заблокировать в России уже в сентябре

Youtube могут заблокировать в России уже в сентябре

Планы блокировки видеохостинга YouTube, ставшего ключевой платформой для антивоенной и оппозиционной повестки после вторжения в Украину, вышли на финишную прямую. Доступ к YouTube, аудитория которого в РФ превышает 20 миллионов человек, может быть ограничен уже в сентябре, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.

«На протяжении июля-августа будет деградация, ухудшение условий работы YouTube. В некоторых регионах сайт будет замедляться, приложение — отключаться. В сентябре начнется блокировка», — утверждает источник.

«Ростелеком» предупредил о технических проблемах в работе оборудования Google, что может повлиять на качество YouTube. Скорость загрузки и качество видео может снизиться у всех российских операторов из-за перегрузки мощностей, заявил «Ростелеком».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг планы ограничения доступа к YouTube, заявив, что сложности связаны с устаревшим оборудованием, которое не обновляется уже более двух лет.

Однако источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке сообщил, что замедление YouTube — целенаправленная политика властей. Роскомнадзор имеет инструменты для «сужения трафика» самостоятельно, а заявления «Ростелекома» объясняются заметным замедлением работы YouTube.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что замедление YouTube на начальном этапе более вероятно, чем полное ограничение доступа. Учения по замедлению YouTube уже проводятся, напоминают эксперты проекта «На связи».

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