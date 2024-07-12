Песков отреагировал на заявление Байдена, назвавшего Путина «президентом Украины»

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, в котором он ошибочно назвал Владимира Путина «президентом Украины».

«Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО.