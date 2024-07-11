29 лет со дня геноцида в Сребренице

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Самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны 11 июля 1995 года устроила армия сербов во главе с генералом Ратко Младичем, войдя в город, объявленный СБ ООН в апреле 1993 года «зоной безопасности».

В результате трагедии было убито 8 тыс боснийских мусульман – останки более 1600 из них до сих пор не были найдены.

Не так давно, в мае 2024 года, Генеральная Ассамблея ООН одобрила проект резолюции по геноциду в Сребренице, по которому 11 июля стал Международным днем памяти о геноциде в Сребренице.

Отметим, в столице Боснии и Герцеговины Сараево увековечили скорбь боснийского и азербайджанского народов, поставив мемориал памяти жертв Ходжалы и Сребреницы. Скульптуры азербайджанской и боснийской матери являются символом объединения двух народов на основе схожих судеб и трагедий.