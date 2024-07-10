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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В первой половине дня местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 30-35° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем 35-40%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град.

Ночью и утром временами ожидается туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью 21-26°, днем 35-39° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.

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