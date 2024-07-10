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В Дагестане женщинам советуют прикрываться веером или платком

В Дагестане женщинам советуют прикрываться веером или платком

Никаб стал предметом обсуждения и споров, он вызывает у населения страх и становится причиной усугубления напряженности в обществе. Об этом говорится в шариатском решении, которое опубликовал муфтият Дагестана в телеграм-канале.

«В наше время никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения. Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе», — говорится в сообщении.

Мусульмане должны учитывать современные общественные реалии и быть внимательными к тому, как их воспринимаются окружающими, заявили в муфтияте. Там допустили, что ученые-богословы и религиозные лидеры могут рекомендовать верующим отказаться от ношения никаба «во избежание угрозы безопасности всего общества».

«Сестры должны понимать, в какое время мы живем и в каком государстве находимся… Если же женщина чувствует чей-то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка и т. д., пока она не покинет то место, где чувствует пристальные чужие взгляды», — сказано в шариатском решении.

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