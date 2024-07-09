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Главное Общество

В Абшеронском районе обнаружен труп

В Абшеронском районе обнаружен труп

В городе Хырдалан Абшеронского района в квартире обнаружено тело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что на горячую линию «112» МЧС поступила информация, что в городе Хырдалан Абшеронского района один человек оказался за закрытой дверью в беспомощном положении.

По вызову были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

Они с использованием специальных средств вскрыли входную дверь и передали по назначению обнаруженное в квартире тело одного человека.

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В Абшеронском районе обнаружен труп
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В Абшеронском районе обнаружен труп

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