В Абшеронском районе обнаружен труп

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В городе Хырдалан Абшеронского района в квартире обнаружено тело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что на горячую линию «112» МЧС поступила информация, что в городе Хырдалан Абшеронского района один человек оказался за закрытой дверью в беспомощном положении.

По вызову были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

Они с использованием специальных средств вскрыли входную дверь и передали по назначению обнаруженное в квартире тело одного человека.