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Moody’s: Повышение макропрофиля Азербайджана отражает улучшения в экономической мощи

Moody's: Повышение макропрофиля Азербайджана отражает улучшения в экономической мощи

Международное рейтинговое агентство Moody’s сегодня предприняло рейтинговые действия в отношении пяти азербайджанских банков – Международного банка Азербайджана, ОАО Kapital Bank, ОАО Xalq Bank, Акционерного коммерческого банка Bank Respublika и ОАО Bank of Baku. Об этом говорится в сообщении агентства.

Эти рейтинговые действия последовали за изменением прогноза по долгосрочному рейтингу эмитента правительства Азербайджана Ba1 со стабильного» на «позитивный и повышением макропрофиля страны до уровня «Слабый» с «Слабый-«, что обусловлено укреплением операционной среды для азербайджанских банков на фоне улучшения экономической устойчивости страны и стабильно высоких показателей платежеспособности и ликвидности банков.

«Повышение макропрофиля Азербайджана отражает улучшения в экономической мощи страны. Следовательно, наша оценка более благоприятных кредитных условий для банков в Азербайджане привела к повышению давления на собственную финансовую устойчивость этих банков (или BCA). Рейтинговые действия отражают наше мнение о том, что ненефтяная экономика страны, где банки ведут большую часть своего бизнеса, продолжит расширяться благодаря продолжающимся усилиям правительства по диверсификации экономики.

Азербайджан продемонстрировал сильный импульс экономической диверсификации по сравнению с другими производителями нефти, зафиксировав более высокий совокупный рост реального ненефтяного ВВП с 2017 года, который ускорился в последние годы. Азербайджанские банки выиграют от улучшения экономических условий и благоприятной операционной среды, что приведет к более сильным деловым возможностям, поддерживая устойчивую прибыльность банков и хорошее качество активов, укрепляя их самостоятельные кредитные профили. Кроме того, повышение качества регулирования финансового сектора в стране будет способствовать повышению устойчивости банковского сектора», – отмечает Moody’s.

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