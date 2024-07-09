В Госдуме РФ решили взять пример с Азербайджана

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Внедрение обязательной медиации при разводах, как это было сделано в Азербайджане, может привести к снижению числа разводов и разгрузить суды в России.

Об этом заявили в Госдуме РФ участники заседания рабочей группы экспертного совета комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, заседание было посвящено участию отцов в воспитании и развитии детей.

В Азербайджане президент Ильхам Алиев выпустил указ о медиации в 2016 году, в 2021 году был принят соответствующий закон. Процедура посредничества в стране применяется не только в семейных, но и трудовых, и гражданских спорах, основная ее задача — снижение нагрузки на судебную систему, сделал доклад на заседании совета зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Олег Матвейчев.

В случае разводов в Азербайджане процедура медиации обязательна, а одним из последствий ее применения стало снижение числа разводов, сделал Матвейчев вывод на основе имеющейся у него статистики. Так, в 2022 году в Азербайджане через медиацию прошли 35 тыс. семейных пар, а в 2023-м — 43 тыс. пар.

«Если умножить на 15 (разница населения между Россией и Азербайджаном), получилось бы порядка 500 тыс. человек — а это столько разводов, сколько в России в год», — сказал он.

По результатам двух лет можно сказать, что в целом за счет медиации удалось сократить нагрузку на суды, продолжил Матвейчев. «20% обращений не доходит до суда, то есть после первой же сессии медиации 20% отказываются идти в суд», — сообщил он.