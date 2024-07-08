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Столтенберг назвал единственный путь, который может остановить Россию

Столтенберг назвал единственный путь, который может остановить Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Украины должны убедить президента РФ Владимира Путина в том, что он не сможет победить на поле боя. Об этом сообщает CBS.

«Реальность такова, что мы можем принимать решения о том, как мы собираемся усилить нашу поддержку Украины, потому что мы все хотим мира. Дело в том, что ответ всегда был: чтобы закончить войну, нужно проиграть войну. Но этот мир – это оккупация. Нам нужен настоящий мир. И единственный способ достичь этого – убедить Путина, что он не победит на поле боя, он должен сесть и принять решение, при котором Украина победит как суверенное, независимое государство в Европе, и единственный способ убедить Путина, что он не победит на поле боя – это военная поддержка Украины за рубежом. Поэтому для долгосрочного решения, достигнутого путем переговоров, Украине нужна военная поддержка», – подчеркнул глава Североатлантического альянса.

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