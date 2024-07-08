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Фотографии направляют Байдена на выступлениях

Фотографии направляют Байдена на выступлениях

Для президента США Джо Байдена печатают фотографии тех мест, куда он должен выйти для выступления, и подписывают их крупным шрифтом, чтобы президент на потерялся. Подобные документы для американского лидера составляют практически перед каждым его выступлением, пишет Axios. Один из таких документов попал в распоряжение портала.

Опрошенные изданием меценаты, которые вложились в предвыборную кампанию, возмущены и озадачены тем, что Байдену настолько необходима помощь, чтобы банально ориентироваться в пространстве:

«Меня удивило, что такому опытному политическому профессионалу, как президент США, нужны подробные устные и визуальные инструкции о том, как входить и выходить из комнаты», — рассказал сотрудник, помогавший в сборе средств.

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