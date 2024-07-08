Мира с Арменией не будет, пока Ереван не изменит свою Конституцию

Устранение угроз суверенитету страны является главным приоритетом, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он отметил, что политика, отвечающая национальным интересам Азербайджана, проводится как на двусторонних, так и на многосторонних платформах.
Байрамов также рассказал о процессе нормализации отношений с Арменией, подчеркнув, что общественность регулярно информируется о приоритетах мирной повестки.
Он напомнил, что факт оккупации был устранен, и в январе 2021 года президент Ильхам Алиев предложил Армении мирную повестку дня. Однако, по словам министра, для полного достижения мира необходимо устранить территориальные претензии, зафиксированные в Конституции Армении.