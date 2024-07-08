Мира с Арменией не будет, пока Ереван не изменит свою Конституцию

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Устранение угроз суверенитету страны является главным приоритетом, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он отметил, что политика, отвечающая национальным интересам Азербайджана, проводится как на двусторонних, так и на многосторонних платформах.

Байрамов также рассказал о процессе нормализации отношений с Арменией, подчеркнув, что общественность регулярно информируется о приоритетах мирной повестки.

Он напомнил, что факт оккупации был устранен, и в январе 2021 года президент Ильхам Алиев предложил Армении мирную повестку дня. Однако, по словам министра, для полного достижения мира необходимо устранить территориальные претензии, зафиксированные в Конституции Армении.