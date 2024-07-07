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В НАТО обеспокоены: Байден может не прожить еще 4 года

В НАТО обеспокоены: Байден может не прожить еще 4 года

Союзники Соединённых Штатов по Североатлантическому альянсу высказывают всё больше опасений, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден не сможет переизбраться на второй срок. Как пишет газета Politico, корреспонденты которой пообщались с 20 связанными с НАТО чиновниками, большинство из них сомневались в победе 46-го американского лидера ещё до неудачных теледебатов с его предшественником Дональдом Трампом.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживёт ещё четыре года», — заявил один из собеседников издания.

Другой чиновник сообщил, что ему было больно смотреть на дебаты. Источник подчеркнул, что вместе со своими единомышленниками хочет, чтобы демократ остался в кресле главы государства, чтобы не иметь дел с Трампом, но, по его словам, это не очень обнадёживает.

В материале говорится, что теперь действующий американский лидер должен убедить союзников в своей способности преодолеть политический кризис и остаться в гонке за президентское место, а не только в том, что готов бороться за переизбрание. Автор статьи утверждает, что теперь Байдену нужно показать свои лидерские качества на саммите Североатлантического альянса в США.

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