В НАТО обеспокоены: Байден может не прожить еще 4 года

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Союзники Соединённых Штатов по Североатлантическому альянсу высказывают всё больше опасений, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден не сможет переизбраться на второй срок. Как пишет газета Politico, корреспонденты которой пообщались с 20 связанными с НАТО чиновниками, большинство из них сомневались в победе 46-го американского лидера ещё до неудачных теледебатов с его предшественником Дональдом Трампом.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживёт ещё четыре года», — заявил один из собеседников издания.

Другой чиновник сообщил, что ему было больно смотреть на дебаты. Источник подчеркнул, что вместе со своими единомышленниками хочет, чтобы демократ остался в кресле главы государства, чтобы не иметь дел с Трампом, но, по его словам, это не очень обнадёживает.

В материале говорится, что теперь действующий американский лидер должен убедить союзников в своей способности преодолеть политический кризис и остаться в гонке за президентское место, а не только в том, что готов бороться за переизбрание. Автор статьи утверждает, что теперь Байдену нужно показать свои лидерские качества на саммите Североатлантического альянса в США.